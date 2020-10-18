Tottenham, uzatmalarda yıkıldı

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.
82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.
Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sone eren Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Süper Lig'in 5. haftasını değerlendirdi.
Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.