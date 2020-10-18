Tottenham, uzatmalarda yıkıldı

SPOR GÜNDEMİ

'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var' 'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var' Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sone eren Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Süper Lig'in 5. haftasını değerlendirdi.

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı' 'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı' Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim 'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili Göztepe cehpesi de hakeme tepkili Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.

'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı' 'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı' Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.