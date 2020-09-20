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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 15:59
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Tottenham, Southampton deplasmanında yıldızlarıyla coştu

Tottenham, Southampton deplasmanında yıldızlarıyla coştu

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Tottenham 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Southampton'ı 5-2 mağlup etti. Heung-min Son 4 gol kaydederken Harry Kane ise 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Premier Lig'in 2. haftasında Southampton'ın konuğu olan Tottenham sahadan ezici bir galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk haftasında sahasında Everton'a 1-0 mağlup olan Tottenham, Southampton deplasmanında da geriye düştü. 32. dakikada Danny Ings, ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

45+2. dakikada Heung-min Son'un golü skoru 1-1'lik beraberliğe getirirken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

Tottenham maçın ikinci yarısında gol olup yağdı. 47. dakikada yine Harry Kane asist yaparken Heung-min Son takımını 2-1 öne geçirdi. 64. dakikada Heung-min Son hat-trick yaparken Harry Kane de üçüncü asistine imza attı.

73. dakikada Harry Kane dördüncü asistine ulaşırken golün sahibi yine Heung-min Son oldu. Asistleriyle güne damga vuran Harry Kane 82. dakikada bu performansını golle süsledi ve takımını 5-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Maçın son bölümünde Southampton penaltı kazanırken 90. dakikada kullanılan penaltıyı Danny Ings gole çevirdi. Bu gol maçın da sonucunu belirledi ve Tottenham, deplasmanda Southampton'ı 5-2 mağlup etti.

Tottenham adına 4 gol kaydeden Heung-min Son ile 1 gol, 4 asistle oynayan Harry Kane mücadeleye damga vurdu.

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