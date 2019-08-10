Tottenham, sezona galibiyetle başladı

White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.
73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.
Başakşehir’in Avrupa’daki durumuna göre Mahmut Tekdemir için harekete geçilecek. Ozan Tufan’ın yükselen performansı da önemli bir etken. Bu yüzden acele bir hamle yapılmıyor. Hafta içinde her şey netleşecek.
Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı çerçevesinde 21'incisi düzenlenen Cumhriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu.
Beşiktaşlı Isimat-Mirin, Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.
Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Abdurrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile fotoğraf çektirmesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Zanka transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Simon Kjaer’de de önemli mesafe katetti.
Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.