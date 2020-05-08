Tottenham parayı hazırladı

AKŞAM
Premier Lig ekibinin menajeri Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’yi ısrarla istediğini belirten Ademi, “İngiliz kulübü, F.Bahçe’nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” ifadesini kullandı. İtalya’da Sarı-Lacivertli oyuncuyla uzun zamandır ilgilenen takımların bulunduğunu da belirten Ademi, “Vedat İtalya’da birden fazla takımın gündeminde. Napoli’nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum” diye konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe’ye, 28 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı sundu.
ESPANYOL İSTİYOR
Öte yandan El Desmarque isimli internet sitesi Espanyol’un, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcusu Isla’yı istediğini duyurdu. Isla’ya daha önce Yunanistan ve Arjantin’den de teklifl er vardı. Ancak Şilili oyuncunun İspanya’yı tercih edeceği öne sürüldü.
RAZVAN ASLA AYRILMAZ
Razvan Lucescu’nun Fenerbahçe’ye gideceği şeklinde iddialardan rahatsız olan Al Hilal Kulübü bir açıklama yaptı. Suudi basınında yer alan açıklamada Al Hilal’in bir yöneticisi, “Bizden asla ayrılmayacak. Yeni planlar yapıyoruz ve çok memnun” dedi.
MOSES KARIŞIK
Fenerbahçe’den, Chelsea’ye döndükten sonra İnter’e kiralanan Moses yeniden Ada’nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin 12 milyon euroluk satış bedeli bulunan Moses’i bu paraya almayı planlamadığı ve geri göndereceği belirtildi.
Pandeminin futbol üzerindeki etkisi korkunç. Avrupa'da en çok etkilenen ise Süper Lig oldu. 12 Haziran'da futbol start alırsa kayıp eksi 21.9 olacak ancak ligin iptali halinde bu erime eksi 29.4'ü bulacak.
Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.
Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.