Tottenham parayı hazırladı

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

AKŞAM

Premier Lig ekibinin menajeri Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’yi ısrarla istediğini belirten Ademi, “İngiliz kulübü, F.Bahçe’nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” ifadesini kullandı. İtalya’da Sarı-Lacivertli oyuncuyla uzun zamandır ilgilenen takımların bulunduğunu da belirten Ademi, “Vedat İtalya’da birden fazla takımın gündeminde. Napoli’nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum” diye konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe’ye, 28 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı sundu.

ESPANYOL İSTİYOR

Öte yandan El Desmarque isimli internet sitesi Espanyol’un, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcusu Isla’yı istediğini duyurdu. Isla’ya daha önce Yunanistan ve Arjantin’den de teklifl er vardı. Ancak Şilili oyuncunun İspanya’yı tercih edeceği öne sürüldü.

RAZVAN ASLA AYRILMAZ

Razvan Lucescu’nun Fenerbahçe’ye gideceği şeklinde iddialardan rahatsız olan Al Hilal Kulübü bir açıklama yaptı. Suudi basınında yer alan açıklamada Al Hilal’in bir yöneticisi, “Bizden asla ayrılmayacak. Yeni planlar yapıyoruz ve çok memnun” dedi.

MOSES KARIŞIK

Fenerbahçe’den, Chelsea’ye döndükten sonra İnter’e kiralanan Moses yeniden Ada’nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin 12 milyon euroluk satış bedeli bulunan Moses’i bu paraya almayı planlamadığı ve geri göndereceği belirtildi.