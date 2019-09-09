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  3. Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio Vedat Muriqi'yi takip ediyor

Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio Vedat Muriqi'yi takip ediyor

Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio Vedat Muriqi'yi takip ediyor

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Galatasaray’ın elinden kaptığı ve gösterdiği performansla kısa sürede Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi’yi Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio takip ediyor. 4 dev kulübün scoutları Kosova-Çekya maçında tribündeydi.

Yıldız golcü, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu... Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor.

Kosovalı golcüyü izlemek için 4 dev kulübün Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Bu kulüplerin Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio olduğu öğrenildi.

Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

'EŞSİZ BİR PIRLANTA'

Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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