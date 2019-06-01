Tottenham Liverpool maçı canlı izle! Tottenham Liverpool maçı şifresiz canlı yayın Beinsportsta

Avrupanın en iyi kupasında iki İngiliz kulübü Tottenham Liverppol karşı karşıya! Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda? bu akşam en çok aratılan haberler arasında yerini aldı. Madri’de karşı karşıya gelen iki kulüb kendisini kanıtlamak için mücadele verecek. Tottenham Liverpool şampiyonlar ligi finali şifresiz mi? Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti. Tottenham Liverpool maçını ücretsiz izlemek isteyenler beIN SPORTS Haber'den izleyebilirler.

TOTTENHAM LIVERPOOL MAÇI İZLE!

Tottenham ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali beIN SPORTS HD1'in yanı sıra beIN SPORTS HABER'den yayınlanıyor. Sporseverler dev mücadeleyi beIN SPORTS HABER'den şifresiz izleme imkanına sahip.

MAÇ KADROSU

Tottenham Liverpool maçı kadrosu şu şekilde:

Tottenham: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

LİVERPOOL, TOTTENHAM'A SON SON 14 MAÇTA SADECE BİR KEZ YENİLDİ

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı. İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.