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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 07:35
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  • 28 Ocak 2020 Salı 07:35

Tottenham Hollandalı yıldız Bergwijn'i 30 milyon Euro'ya kadrosuna katıyor

Tottenham Hollandalı yıldız Bergwijn'i 30 milyon Euro'ya kadrosuna katıyor

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Tottenham'ın PSV'de yıldızını parlatan Steven Bergwijn için görüşme yaptığı ve ilk görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Hollanda Ligi'nde bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Steven Bergwijn'in Tottenham tarafından izlendiği ve tranferi için çaba harcandığı ortaya çıktı.

Hollanda basınından Telegraaf'a göre Bergwijn için ilk görüşmeyi de yapan PSV ve Tottenham kulüplerinin 30 milyon euro'ya ek olarak bonusların yer aldığı bir anlaşmada el sıkıştığı belirtildi. Gazeteye göre, Bergwijn'in bir süredir takım içinde disiplinsiz davranışlar sergilediği, Pazar günü Londra'ya gitmesi nedeniyle kulübünden ceza almıştı.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 2014'ten bu yana PSV forması giyiyor. Bugüne kadar çıktığı 112 lig maçında 27 asist yapmıştı. Bu sezon ise 29 maçta 6 gol 13 asistlik performansı sergilemişti.

(Sporx)

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