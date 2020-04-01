Tottenham Harry Kane için servet istedi

Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane'nin takımdan ayrılabileceğini açıklamasının ardından Manchester United ve Manchester City, harekete geçti. İngiliz basını, Tottenham'ın Başkanı Daniel Levy'nin bu transfer için Manchester devlerinden 200 milyon Sterlin isteyeceğini yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Ünlü İngiliz teknik adam Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, Tottenham'da futbolu bırakıp bırakmayacağı sorusuna "Buna 'evet' diyemem, 'hayır' da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." cevabını vermişti.

Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamaların ardından yıldız golcü Harry Kane, Tottenham ve İngiliz taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelmişti.

Manchester United ve Manchester City karşı karşıya

Bu gelişmenin ardından Manchester United ve Manchester City, Harry Kane transfer için harekete geçti. Kane'in Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde ilk sıralarda yer aldığı, Pep Guardiola'nın ise bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Sergio Aguero'un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle özellikle City'nin yakında zamanda Tottenham'a etkileyici bir teklif yapması bekleniyor.

Tottenham'ın eli çok güçlü!

2018 yılında Kane'e 6 yıllık sözleşme imzalatan Tottenham'ın ise eli çok güçlü. Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Tottenham'ın Başkanı Daniel Levy, bu transfer için Manchester devlerinden 200 milyon Sterlin talep edecek.