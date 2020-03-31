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Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında yüzde 20'lik kesintiye gidileceğini duyurdu.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.