  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 18:26
  • |
  • 31 Mart 2020 Salı 18:26

Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti

Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında yüzde 20'lik kesintiye gidileceğini duyurdu.

Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade eden Levy, kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetti.

Levy, "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

title

Ronaldinho, katil ve hırsıza yenildi!

title

Milli Dayanışma Kampanyası'na Çaykur Rizespor'dan 500 bin TL'lik destek

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika
Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması
Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti
Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti

Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında yüzde 20'lik kesintiye gidileceğini duyurdu.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor
Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam
Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...
Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...

Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.