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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 01:31
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Tottenham cehennemden Son ile çıktı

Tottenham cehennemden Son ile çıktı

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Sporx

Tottenham Hotspur, Burnley deplasmanında sezonun müthiş ikilisi Son - Kane ile galibiyete uzandı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk oldu.

Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazanarak galibiyi alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Maçta sessizliği bozan isim ise bu sezon büyük patlama yapan ve performansının zirvesinde olan Heung-Min Son oldu. Harry Kane'in asistinde golünü atan Son, bu sezon Premier Lig'de 7. maçında 8. golünü attı. Son'un attığı 8 golün 7'sinin asistini ise Harry Kane yaptı.

Harry Kane ayrıca golden birkaç dakika önce Burnley'nin kullandığı kornerde topu çizgiden çıkartarak takımı adına maçın müthiş bir hamlede bulundu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham galibiyete uzanan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham 11 puana yükselirken Burnley ise 1 puanda kaldı.

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