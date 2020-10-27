Tottenham cehennemden Son ile çıktı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk oldu.
Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazanarak galibiyi alan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Maçta sessizliği bozan isim ise bu sezon büyük patlama yapan ve performansının zirvesinde olan Heung-Min Son oldu. Harry Kane'in asistinde golünü atan Son, bu sezon Premier Lig'de 7. maçında 8. golünü attı. Son'un attığı 8 golün 7'sinin asistini ise Harry Kane yaptı.
Harry Kane ayrıca golden birkaç dakika önce Burnley'nin kullandığı kornerde topu çizgiden çıkartarak takımı adına maçın müthiş bir hamlede bulundu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham galibiyete uzanan taraf oldu.
Bu galibiyetin ardından Tottenham 11 puana yükselirken Burnley ise 1 puanda kaldı.
Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.