Tottenham, Benfica'dan Carlos Vinicius'u kiraladı

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon avroya el sıkıştı.
Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon avro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.
Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya geliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.