Tottenham, Audi Kupası'nda finale yükseldi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan ibra açıklaması Galatasaray'dan ibra açıklaması Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim olarak mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemeleri konusunda mahkemenin tedbir kararı bulunduğunu belirterek, "Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Emre Mor veda etti! Emre Mor veda etti! İspanyol basını, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Galatasaray'a transferi için bugün veya yarın İstanbul'a gideceğini yazdı.

Luiz Gustavo kararını verdi! Luiz Gustavo kararını verdi! Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo'nun kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceği belirtildi.

CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu... CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu... Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı'nın transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı Galatasaray transferde bombayı patlattı WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.