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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 21:02
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 21:02

Tottenham, Audi Kupası'nda finale yükseldi

Tottenham, Audi Kupası'nda finale yükseldi

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Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

19. dakikada Rose'un soldan ortaladığı topa Real Madrid savunmasında Carvajal'in ters vuruşununda, kaleci Navas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Ndombele'nin uzaktan şutunda kaleci Navas meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

22. dakikada Tottenham öne geçti. Marcelo'nun hatalı pasında araya giren Kane, ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

27. dakikada Hazard'ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Modric'in yerden pasında penaltı noktası üzerindeki Benzema'nın bekletmeden vurduğu top yandan auta çıktı.

30. dakikada Lamela'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane'in vurduğu meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Son'un ceza sahası yayı içinden şutunda, kaleci Navas sağına gelen topu uçarak kornere tokatladı.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Parrott'un ceza sahası yayı içinden şutunda, top yan direkten döndü.

Maç Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Tottenham, Audi Kupası'nda Bayern Münih-Fenerbahçe maçının kazananıyla yarın final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise kaybeden takımla üçüncülük maçına çıkacak.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Tobias Stieler, Sascha Thielert, Rafael Foltyn (Almanya)

Real Madrid: Navas, Carvajal (Dk. 80 Odriozola), Varane (Dk. 64 Nacho), Ramos, Marcelo (Dk. 80 Delafuente), Modric (Dk. 80 Seoane), Kroos (Dk. 64 Vinicius Junior), Lucas Vazquez (Dk. 64 Valverde), Hazard (Dk. 80 Isco), Rodrygo (Dk. 80 Kubo), Benzema (Dk. 80 Diaz)

Tottenham: Gazzaniga (Dk. 46 Lloris), Foyth (Dk. 46 Walker-Peters), Alderweireld (Dk. 46 Sanchez), Vertonghen (Dk. 46 Tanganga), Rose (Dk. 46 Georgiou), Winks (Dk. 46 Sissoko), Ndombele (Dk. 46 Skipp), Lamela (Dk. 46 Alli), Eriksen (Dk. 46 Moura), Son (Dk. 66 Mbida), Kane (Dk. 66 Parrott)

Gol: Dk. 22 Kane (Tottenham)

Sarı kartlar: Dk. 54 Georgiou (Tottenham), Dk. 64 Ramos (Real Madrid)

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