Tottenham 90+7'de yıkıldı

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelede, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, Newcastle United'ı ağırladı.
Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrenin son dakikalarına kadar maçta üstünlüğünü sürdüren Tottenham, uzatma dakikalarında rakibinin golüne engel olamadı. Penaltı kazanan Newcastle United, 90+7. dakikada Callum Wilson ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu skorun ardından Tottenham ve Newcastle United puanını 4'e yükseltti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, bizim için çok güzel ve anlamlı oldu." dedi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ağır bir yenilgi yaşadı.
Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.