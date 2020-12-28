Tottenham 1'de attı, 86'da yedi! Galibiyete hasret kaldılar...

Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi

Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.