Tottenham 1'de attı, 86'da yedi! Galibiyete hasret kaldılar...

Premier League'in 15. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi.
Konuk Tottenham ilk dakikada Tanguy Ndombele ile öne geçti.
Wolverhampton'ın golünü 86'da Romain Saiss kaydetti.
Ligde 4 maçtır (2 beraberlik, 2 yenilgi) kazanamayan Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, puanını 26 yaptı.
Wolverhampton'ın puanı ise 21 oldu.
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