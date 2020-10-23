TOSFED 2020 yarış takvimi güncellendi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonunun kalan döneminde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan uygunluk doğrultusunda şampiyona ve kupa yarışmaları, 21 Kasım-27 Aralık tarihlerinde İzmit Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.
Ralli, offroad, baja, pist, karting ve drift branşlarında yapılacak yarışlar için kayıt bedeli alınmayacak.
Salgın nedeniyle, 2021 yılına ertelenen "TOSFED Yıldızını Arıyor 2020" projesinin detayları ise ileri bir tarihte açıklanacak.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes, BB. Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlanacağı üzere Cezayirli futbolcuyla maaş krizi yaşanmış, oyuncu geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında da görev almamıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.
Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.