Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı

SPOR GÜNDEMİ

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra... Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra... Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa... Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa... Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.

Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu' 'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu' Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.