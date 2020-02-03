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  • Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:06
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:06

Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı

Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Raptors, Terence Davis'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede Bulls'u 129-102'lik skorla geçerek art arda 11. olmak üzere 36. galibiyetine ulaştı.

Raptors'ta Pascal Siakam 17, Serge Ibaka 16, Chris Boucher 15 sayı kaydetti.

Peş peşe 3, sezonun 33. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Thaddeus Young 21, Zach LaVine 18, Chandler Hutchison 17 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Phoenix Suns'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 128-123 (Uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 117-109

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 129-108

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 129-102

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