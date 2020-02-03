Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Raptors, Terence Davis'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede Bulls'u 129-102'lik skorla geçerek art arda 11. olmak üzere 36. galibiyetine ulaştı.
Raptors'ta Pascal Siakam 17, Serge Ibaka 16, Chris Boucher 15 sayı kaydetti.
Peş peşe 3, sezonun 33. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Thaddeus Young 21, Zach LaVine 18, Chandler Hutchison 17 sayı buldu.
Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Phoenix Suns'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 128-123 (Uzatmada)
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 117-109
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 129-108
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 129-102
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.