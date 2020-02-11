Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves'u yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Timberwolves'u 11 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 40. galibiyetini elde etti.
Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 15 maça çıkaran Raptors'ta, Pascal Siakam 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Kyle Lowry 27 sayı, 11 asist, Ogugua Anunoby de 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk ekipte Karl-Anthony Towns 23 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell 22 sayılık performans sergiledi.
- Ersanlı Bucks, Kings'i sahasında mağlup etti
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Sacramento Kings'i 123-111 yendi.
Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Khris Middleton 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Eric Bledsoe 28 sayı, Brook Lopez 20 sayıyla oynadı. 24 dakika süre alan Ersan İlyasova 7 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.
Harrison Barnes'in 23 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Kings'te ise De'Aaron Fox 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-126
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 76-87
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-106
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 137-126
Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 123-111
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 119-123
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 127-120
Golden State Warriors-Miami Heat: 101-113
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