  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 09:54
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 09:54

Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves'u yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı

Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves'u yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 137-126 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 15 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Timberwolves'u 11 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 40. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 15 maça çıkaran Raptors'ta, Pascal Siakam 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kyle Lowry 27 sayı, 11 asist, Ogugua Anunoby de 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Karl-Anthony Towns 23 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell 22 sayılık performans sergiledi.

- Ersanlı Bucks, Kings'i sahasında mağlup etti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Sacramento Kings'i 123-111 yendi.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Khris Middleton 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Eric Bledsoe 28 sayı, Brook Lopez 20 sayıyla oynadı. 24 dakika süre alan Ersan İlyasova 7 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Harrison Barnes'in 23 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Kings'te ise De'Aaron Fox 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-126

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 76-87

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-106

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 137-126

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 123-111

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 119-123

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 127-120

Golden State Warriors-Miami Heat: 101-113

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Hertha Berlin'den kanca

title

Galatasaray'da gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı

title

Ersun Yanal ile Vedat Muriqi arasında özel görüşme

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

150 kişilik listeyle geliyor
150 kişilik listeyle geliyor

150 kişilik listeyle geliyor

Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

20 ligde 59 Türk yıldız var
20 ligde 59 Türk yıldız var

20 ligde 59 Türk yıldız var

Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.

'Aklınızı başınıza alın!'
'Aklınızı başınıza alın!'

'Aklınızı başınıza alın!'

Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu
Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.

Kaptan dümene geçiyor
Kaptan dümene geçiyor

Kaptan dümene geçiyor

18. haftadaki Gaziantep maçından beri 11’de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo’yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.

Marcao'yu isteyen takım sayısı bir anda 3'e çıktı
Marcao'yu isteyen takım sayısı bir anda 3'e çıktı

Marcao'yu isteyen takım sayısı bir anda 3'e çıktı

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao'yu Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de yakın takibe aldı.

Menajerinden flaş açıklama: Diaby değil takım kötü
Menajerinden flaş açıklama: Diaby değil takım kötü

Menajerinden flaş açıklama: Diaby değil takım kötü

Beşiktaş’taki performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Abdoulay Diaby’nin menajeri Erk Toros, futbolcunun Siyah-Beyazlılardaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.