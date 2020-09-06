Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 23 sayı, 11 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı yarı final serisinin dördüncü karşılaşmasında Boston Celtics'i 100-93 mağlup etti.
Seriye 2-2 eşitlik getiren Raptors'ta Serge Ibaka 18, Fred VanVleet ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Celtics'te Jayson Tatum'un 24 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi.
- DENVER NUGGETS İKİNCİ MAÇI KAZANDI
Denver Nuggets, Batı Konferansı play-off yarı finalinin ikinci maçında Los Angeles Clippers'ı 110-101 yenerek seride 1-1 eşitlik sağladı.
Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynarken, Jamal Murray 27, Paul Millsap ve Gary Harris ise 13'şer sayılık katkı sağladı.
Clippers'ta Paul George 22 sayı, 8 ribauntla oynarken, Ivica Zubac, 15 sayı, 9 ribaunt üretti.
The Land Of Legend Cup turnuvasında şampiyon olan Fenerbahçe, kupasını aldı. Kupa töreninde yaşananlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.
Trabzonspor, Porto'nun 26 yaşındaki Venezuelalı stoperi Yordan Osorio transferini bitirdi. Bordo-Mavililer, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc için Torino, Michael Frey için ise Kasımpaşa ile temaslara başladı. Öte yandan Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Allahyar, Murat Sağlam, Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor.
Beşiktaş, büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiğin günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Şilili stoper Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 28 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Gökhan Gül için girişimlere başladı.
Burak Yılmaz'ın sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Vincent Aboubakar.