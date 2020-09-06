Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı

Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc için Torino, Michael Frey için ise Kasımpaşa ile temaslara başladı. Öte yandan Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Allahyar, Murat Sağlam, Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor.