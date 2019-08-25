Torino'dan sürpriz Hakan Çalhanoğlu atağı

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başladı.
MILAN'DA İLK TERCİH DEĞİL
Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun 10 numara pozisyonunda Suso ve Paqueta'yı düşündüğü, Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk tercihi olmadığı belirtildi.
TORINO'NUN HAKAN TEKLİFİ
Torino'nun Hakan için Milan'a 5 milyon euro kiralama teklifinde bulunacağı ve Türk yıldızın maaşını da tamamen karşılayacağı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
LJAJIC YERİNİ DOLDURAMAMIŞLARDI
Takımın 10 numarası Adem Ljajic'i sezon başında bonservisiyle Beşiktaş'a satan Torino, Sırp yıldız yerine istediği 10 numarayı bulamamıştı.
(Sporx)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Beşiktaş'ın, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Luiz Gustavo koptu geliyor. Brezilyalı ön libero ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'nın inadını da 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle kırmayı başardı. Resmi imzaların atılması artık an meselesi.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçiren Fatih Terim, doktorların uyarısına rağmen Konyaspor maçında takımının başında olmak istedi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.