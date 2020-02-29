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  • Toprak Razgatlıoğlu birinciliği İdlib'te şehit olan 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:22
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:22

Toprak Razgatlıoğlu birinciliği İdlib'te şehit olan 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı

Toprak Razgatlıoğlu birinciliği İdlib'te şehit olan 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında, PATA Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Yarışa 4. sıradan başlayan milli motosikletçi, 22 tur sonunda bitiş çizgisini rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonu galibiyetle açtı. Razgatlıoğlu birinciliği İdlib'te şehit olan "Kahraman Mehmetçiklerimize" adadı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada ilk etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 07.00'de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Toprak Razgatlıoğlu: 25

2. Alex Lowes: 20

3. Scott Redding: 16

4. Michael van der Mark: 13

5. Leon Haslam: 11

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Razgatlıoğlu birinciliği 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı
Razgatlıoğlu birinciliği 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı

Razgatlıoğlu birinciliği 'Kahraman Mehmetçiklerimize' adadı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.
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