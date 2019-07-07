'Topal'a gerek yok'

AKŞAM

Tecrübeli teknik adam ile Galatasaray heyetinin bu bölgede genç isimlere şans vermek istediği ve onların performansını ilk etapta görmekten yana tavır aldığı belirtildi. Öte yandan Çaykur Rizespor, Mehmet Topal’a teklif yaptı.

MiTROGLOU KALABiLiR!

MARSİLYA’DAN kiralanan ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Yunan forvet Mitroglou, henüz hiçbir kulüple anlaşamadı. 31 yaşındaki futbolcunun kalma ihtimali belirdi. Diagne de planlandığı gibi satılamazsa, G.Saray’ın hücum hattı önümüzdeki yıl da aynı kalabilir.

GERVİNHO SÜRPRİZİ

PARMA’DA eski günlerine geri döndükten sonra “Maaşıma zam yapın” diyen ancak karşılık alamayan Gervinho için bir iddia geldi. Sportitalia; Fenerbahçe, Galatasaray, Lille, Monaco, Fiorentina ve Inter’in devreye girdiğini duyurdu. 32 yaşındaki kanat-forvetle ilgili belirsizliğin 1 hafta içinde çözülmesi bekleniyor.