SPOR GÜNDEMİ

Ömür müjdesi Ömür müjdesi LİGİN ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür’den sevindirici haber geldi...

Tolunay Kafkas'a tepki Tolunay Kafkas'a tepki GENÇ Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U14 milli takımına ligin en az gol yiyen kalecisi olan Emir Yaşar ile en çok gol atan oyuncusu Adnan Karahisar’ı almadı.

Beşiktaş'ta sarı tehlike Beşiktaş'ta sarı tehlike Atiba, Burak Yılmaz, Umut Nayir, Caner Erkin ve N’Koudou Başakşehir maçında sarı kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

Medyada lider! Medyada lider! 2019’u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray’ı 2020’nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

'Sadece sahaya odaklanın' 'Sadece sahaya odaklanın' Ersun Yanal, oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.”

Kalesini kapattı Kalesini kapattı LİGDE son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artıran G.Saray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor.