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  3. Tolgay Arslan'dan Yanal'a mesaj: Göreve hazırım hocam

Tolgay Arslan'dan Yanal'a mesaj: Göreve hazırım hocam

Tolgay Arslan'dan Yanal'a mesaj: Göreve hazırım hocam

Fenerbahçe'nin Bursaspor maçında ilk 11'de yer alan, Luiz Gustavo'nun sakatlanması ile birlikte ön liberoya geçen Tolgay Arslan, performansı ile teknik heyetten olumlu not aldı.

Sezon başında sakatlanan ve uzun süre formasından ayrı kalan Tolgay'ın, Alanyaspor maçı ile birlikte kadroda yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun da ligde de göreve hazır olduğunu teknik direktör Ersun Yanal'a ilettiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, yaz döneminde de ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay boyunca formasından uzak kaldı.

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, eksiklerini kapatabilmek adına 3 hafta boyunca kendisine özel bir antrenör tuttu ve çalışmalarını bu şekilde sürdürmeyi tercih etti. Şimdi ise Tolgay, formunun zirvesine çok yaklaştı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının, Tolgay'a çok güvendiği ve onu orta sahanın vazgeçilmez bir ismi yapmaya çalıştığı bildirildi.

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