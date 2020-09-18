Tolgay Arslan resmen Udinese'de

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.