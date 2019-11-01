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Tolgay Arslan: Oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum

Tolgay Arslan: Oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum

Tolgay Arslan kupa maçındaki performansıyla Ersun Yanal'a mesaj verdi. Fizik olarak güçlü gözüken Tolgay, "Oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında ilk 11'de düşündüğü isimlerden birisi olmasına rağmen hazırlık maçında yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle geri kalan Tolgay Arslan yeniden eski gücüne kavuştu.

YANAL'A MESAJ VERDİ

Kupa maçındaki performansı ve golüyle Yanal'a mesaj veren Tolgay Arslan ilk 11 için hazır olduğunu da gösterdi.

Tolgay, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. 11'de şans bulduğumda bunu çok iye değerlendireceğim. Şu anda kendimi güçlü tutmak için sabır ve azimle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

(Takvim)

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