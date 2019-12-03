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  3. Tolgay Arslan: İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum

Tolgay Arslan: İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum

Tolgay Arslan: İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçta 90 dakika süre alan Tolgay Arslan maç sonunda konuştu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Oynamaya hazır olduğunu söyleyen ve Ersun Yanal'a mesaj yollayan Tolgay, "İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Oynamadığı için mutlu olmadığını söyleyen ve espriyle karışık "Geceleri uyuyamıyorum" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.


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