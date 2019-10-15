Tolgay Arslan: En büyük avantajımız Emre Belözoğlu

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli maçlar için verilen arada iyi çalıştıklarını belirterek, "Takımda güzel bir atmosfer var. Geçen maçta küçük bir kaza geçirdik ama kimsenin şüphesi olmasın, biz çalışmaya devam ediyoruz ve kendimize inanıyoruz. Bu hafta güzel çalışmanın sonucu olarak 3 puanı alırız. Geçen seneden sonra bu ortamı yakalamak bizim için çok önemli. Bir seri yakalamamız gerekiyor. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız. Fenerbahçe'nin hedefi her sene aynıdır. 10 sene sonra da 100 sene sonra da aynı kalacak. Dört maç var. Dörtte dört yapalım ve hedefimize yaklaşalım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolgay, şunları kaydetti:

"Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3,5 ay kadro dışı kalmıştım. Tek başıma idman yapmıştım. 5 ay futbol oynamadım. Geldiğimde hemen oynamak istedim. 2-3 maç iyi gitti ama vücut kaldırmadı. Bir sinyal verdi ama ben duymak istemedim. Maçları da kaldıramadım. Bu hatayı tekrar yapmak istemiyorum. Takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş takıma adapte olmak istedim. Yavaş yavaş yüzde yüze ulaşıyorum. Gerçek performansımı göstermek istiyorum. Eminim ki göstereceğim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum, güçlüyüm ve nefes alabiliyorum. İlerleyen haftalarda maçlarda da göreceğiz."

- "En büyük avantajımız Emre Belözoğlu"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'dan övgüyle bahseden Tolgay Arslan, "Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur. Takıma hem kaptanlık hem de ağabeylik yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Aynı mevkide oynuyoruz. Ondan çok şey öğreneceğim için seviniyorum. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Onun bize çok katkı vereceğini ilk baştan gördük. Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor." açıklamasında bulundu.

Son olarak takımdaki sakat futbolcuların iyileştiğine dikkati çeken Tolgay, "Sakatlarımızdan Victor Moses geri döndü. Serdar Aziz de benim gibi uzun zamandır yoktu. Hasan Ali ve Isla da geri döndü. Yavaş yavaş herkes geri dönüyor. Güzel bir rekabet ortamı olacak. Takımın seviyesi de artacak. Maçları da inşallah alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.