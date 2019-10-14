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  3. Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamadığım için mutsuzdum, burada da durum aynı!

Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamadığım için mutsuzdum, burada da durum aynı!

Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamadığım için mutsuzdum, burada da durum aynı!

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan, fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz.

Bonservisine 3.2 milyon euro ödenen ve teknik direktör Ersun Yanal’ın ilk 11 garantisi verdiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü hocanın gözüne giremiyor. İlk yarım sezonunda söz verildiği gibi 11’de oynayan bu sezon ise kulübeye hapsolan Tolgay, “Beşiktaş’ta oynayamadığım için mutsuzdum. Buraya geldim, burada da aynı durumdayım” diye dert yandı. Sezona ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ilk 2 maçı kaçırarak başlayan Tolgay, bu sezon iki maçta toplam 5 (beş) dakika süre alabildi.

(Güneş)

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