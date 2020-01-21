Tolgay Arslan: Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bugün

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını kaydeden Tolgay, 3 puan aldıkları şeklinde bir "gaf" yaparken, "3 puanı hak ettik. Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bugün. Fena oynamadık, en önemlisi de turu geçtik" dedi.