Tolgay Arslan: Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bugün

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.
İyi oynadıklarını kaydeden Tolgay, 3 puan aldıkları şeklinde bir "gaf" yaparken, "3 puanı hak ettik. Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bugün. Fena oynamadık, en önemlisi de turu geçtik" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesinde ilk golünü atan Mevlüt Erdinç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştü ve gerekçeli karar için Sicil Kurulu'na geri gönderdi.