Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9732
  • 6,6643
  • 292.62
  • 115375
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tolga Zengin'den Beşiktaş yönetimine 'geri döneyim' önerisi

Tolga Zengin'den Beşiktaş yönetimine 'geri döneyim' önerisi

Tolga Zengin'den Beşiktaş yönetimine 'geri döneyim' önerisi

Alacağı olan 170 bin Euro için Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturan Tolga Zengin, takıma geri dönmek istedi. Deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

Geçen sezon içerisinde Beşiktaş’la yolları ayıran Tolga Zengin, kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga’dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi’ye, “O zaman takıma geri döneyim” dedi. Loris Karius’un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

(Fanatik)


Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Alişan küplere bindi: Hesap sormazsam adam değilim!
Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
<p>Gazeteci yazar Halime Kökçe, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı nefessiz süreci ve 2020 yılından b

Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

Mangoya talep artıyor