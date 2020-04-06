Tolga Ciğerci'ye eski kulübü Hertha Berlin talip oldu

2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, bir yıllık sakatlığının ardından bu sezon forma giyemeye başlamıştı. İlk maçlarında başarılı maçlar çıkarmasına rağmen tecrübeli futbolcu sürekli eleştirilen isimlerin başında geldi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Sarı Lacivertli yönetimin ne cevap vereceği ve nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.
Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
(Takvim)
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