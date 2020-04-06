  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:30
  • |
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:30

Tolga Ciğerci'ye eski kulübü Hertha Berlin talip oldu

Tolga Ciğerci'ye eski kulübü Hertha Berlin talip oldu

Paylaş

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla gözden düşen Tolga Ciğerci'ye talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Hertha Berlin istiyor.

2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, bir yıllık sakatlığının ardından bu sezon forma giyemeye başlamıştı. İlk maçlarında başarılı maçlar çıkarmasına rağmen tecrübeli futbolcu sürekli eleştirilen isimlerin başında geldi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Sarı Lacivertli yönetimin ne cevap vereceği ve nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.

Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'a geri dönüyorlar! 200 milyon TL'lik dev problem...

title

Fenerbahçe'nin gözdesi Dennis Man'a Atalanta kancası

title

Selçuk İnan'dan jübile kararı! Galatasaray'da bir devir sona eriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı
Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı

Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı

Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”

Berlin ben burada iyiyim
Berlin ben burada iyiyim

Berlin ben burada iyiyim

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.

Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu
Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu

Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu

9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.

Dorukhan krizinde ilginç detay
Dorukhan krizinde ilginç detay

Dorukhan krizinde ilginç detay

Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar
Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım
Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.

Sergen, Çebi'den onu istedi: Bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım
Sergen, Çebi'den onu istedi: Bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım

Sergen, Çebi'den onu istedi: Bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım

Sergen Yalçın, U19 Şampiyonası'nda keşfettiği Polonyalı yıldız Filip Marchwinski için yönetime bilgi verdi. Siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden teklif hazırlığına başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.