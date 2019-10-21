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  3. Tolga Ciğerci: Sakatlığımla ilgili konuşmak istemiyorum

Tolga Ciğerci: Sakatlığımla ilgili konuşmak istemiyorum

Tolga Ciğerci: Sakatlığımla ilgili konuşmak istemiyorum

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Tolga Ciğerci, maçın ardından konuştu.

Goller attığı için mutlu olduğunu belirten Tolga, "Her gün çok iyi çalışıyorum bunu da hocam görüyor ve güveniyor. Nerede olursa olsun katkı verebilirsem ve üzerine de gol atabilirsem mutlu olurum. O da şükürler olsun, bu sene iyi gidiyor" dedi.

Sakatlığına rağmen kendisine sahip çıkıldığının farkında olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Maalesef uzun sürdü, tedaviye başladım, o da geç oldu. Sağolsun başkanımız, doktorumuz benimle çok ilgilendi. Onların sayesinde sahalara daha çabuk dönebildim. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Herkesin emeğini geri ödemek istiyorum ve elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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