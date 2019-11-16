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  3. Tolga Ciğerci Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi

Tolga Ciğerci Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi

Tolga Ciğerci Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi.

Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi.

Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı..

Tolga, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 müsabakada yer alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)


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