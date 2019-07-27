  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:19
  • |
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:19

Tolga Ciğerci ilk 11'e göz kırpıyor

Tolga Ciğerci ilk 11'e göz kırpıyor

Paylaş

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ilk 11'e çok yakın.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar dolayısıyla kadrodan uzak kalan ve sadece ligin son haftalarında U21 takımıyla maçlarda yer alan Ciğerci, hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti.

TARAFTAR DA MUTLU

Boluspor, Bursa ve Wolfsburg maçlarında etkili bir pergormans sergileyen Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'a "11'e beni yazmayı unutma" mesajı verdi. Onun performansı taraftarı da sevindirdi.

FERDİ KADIOĞLU GEMİLERİ YAKTI

Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu, instagram'daki Fenerbahçe paylaşımlarını sildi. F.Bahçe taraftarları sosyal medyadan Ferdi Kadıoğlu'nu destekledi.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yerine Konoplyanka düşünülüyor

title

Vefa Küçük: 3 Temmuz 2011 kumpas olayı hukuki ve manevi anlamda bitmedi

title

Mert Nobre: Burası benim ülkem, yeşil sahalar ofisim

SAMP-T Bataryası Güney Sınırlarımıza Konuşlandırılacak

SPOR GÜNDEMİ

Radamel Falcao şoku! Monaco açıkladı
Radamel Falcao şoku! Monaco açıkladı

Radamel Falcao şoku! Monaco açıkladı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.

Beşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın Deniz Türüç teklifi belli oldu
Galatasaray'ın Deniz Türüç teklifi belli oldu

Galatasaray'ın Deniz Türüç teklifi belli oldu

Galatasaray, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için son teklifini yaptı.

Ali Koç'tan canlı yayında transfer müjdesi
Ali Koç'tan canlı yayında transfer müjdesi

Ali Koç'tan canlı yayında transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu
Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu

Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge bordo mavili kulüpten yıllık 2,2 milyon euro alacak.

Ali Koç'tan Fatih Terim hakkında flaş sözler
Ali Koç'tan Fatih Terim hakkında flaş sözler

Ali Koç'tan Fatih Terim hakkında flaş sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Galatasaray'a da göndermede bulundu.

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu
Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.