  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:55
  • |
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:55

Tolga Ciğerci: Her şeyi Fenerbahçe'ye borçluyum

Tolga Ciğerci: Her şeyi Fenerbahçe'ye borçluyum

Paylaş

Uzun süren tedavinin ardından ilk kez resmi bir maça çıkan Tolga, performansıyla alkış aldı.

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalayan ancak, sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin hasreti geçtiğimiz pazartesi akşamı sona erdi.

Uzun süren tedavinin ardından ilk kez resmi bir maça çıkan Tolga, performansıyla alkış aldı. İlk maç sonrası hayli mutlu olan oyuncu, "Yeniden futbolda var olacaksam bunu kulübüme borçluyum. Başkanımız Ali Koç ve hocamız Ersun Yanal, tüm eleştirilere göğüs gerip hep benim yanımda oldular. Bundan sonra kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle taşımak için savaşacağım" şeklinde konuştu.

FORMAYI DOKTORA HEDİYE ETTİ

Tolga, Gazişehir maçında giydiği formasını tedavi sürecinde kendisine çok yardımcı olan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'na hediye etti. Formaya "Allah sizden razı olsun" notunu düştü.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan

title

N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor

title

Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Laxalt ve Guerreiro'yu gündemine aldı

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

'Jailson çok heyecan verici'
'Jailson çok heyecan verici'

'Jailson çok heyecan verici'

Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması
Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.

'Falcao akıllı, başarılı olur'
'Falcao akıllı, başarılı olur'

'Falcao akıllı, başarılı olur'

Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”

Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor
Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor

Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor

Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

'Alırsak takıma seviye atlatır'
'Alırsak takıma seviye atlatır'

'Alırsak takıma seviye atlatır'

Ersun Yanal raporu verdi, Fenerbahçe ikinci harekâtı başlattı. Tecrübeli çalıştırıcının isteği sonrası Luiz Gustavo defterini yeniden açan sarılacivertli yönetim, Marsilya'ya bu kez daha güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bir an önce transferi bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Fransız kulübüne 7 milyon Euro önerecek.

Sturridge'den sonra bir süper yıldız daha geliyor!
Sturridge'den sonra bir süper yıldız daha geliyor!

Sturridge'den sonra bir süper yıldız daha geliyor!

Obi Mikel ve Sturridge hamleleri ile dikkat çeken Trabzonspor, 6 numaraya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme Tottenham’ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama girdi, Kenyalı için maliyet araştırmasına başlandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.