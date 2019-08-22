Tolga Ciğerci: Her şeyi Fenerbahçe'ye borçluyum

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalayan ancak, sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin hasreti geçtiğimiz pazartesi akşamı sona erdi.
Uzun süren tedavinin ardından ilk kez resmi bir maça çıkan Tolga, performansıyla alkış aldı. İlk maç sonrası hayli mutlu olan oyuncu, "Yeniden futbolda var olacaksam bunu kulübüme borçluyum. Başkanımız Ali Koç ve hocamız Ersun Yanal, tüm eleştirilere göğüs gerip hep benim yanımda oldular. Bundan sonra kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle taşımak için savaşacağım" şeklinde konuştu.
FORMAYI DOKTORA HEDİYE ETTİ
Tolga, Gazişehir maçında giydiği formasını tedavi sürecinde kendisine çok yardımcı olan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'na hediye etti. Formaya "Allah sizden razı olsun" notunu düştü.
(Sabah)
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