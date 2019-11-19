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  3. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe için hazır kıta: Boş sözleşmeyi bile imzalarım

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe için hazır kıta: Boş sözleşmeyi bile imzalarım

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe için hazır kıta: Boş sözleşmeyi bile imzalarım

Fenerbahçe, sakatlığını atlatan ve Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden olan Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tolga Ciğerci, "Sakatlığım sürecinde futboldan kopma korkusu yaşadım. Ben Fenerbahçe sayesinde tekrar sahalara döndüm.

Fenerbahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı..

Tolga, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 müsabakada yer alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

ALİ KOÇ'UN TOLGA YORUMU: "KARŞILIĞINI VERECEK"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezon Tolga Ciğerci'nin sakatlığına ilişkin yaptığı konuşmasında, "Tolga Ciğerci bile bonservissiz geldi. Biz bugüne kadar Tolga'ya bir kuruş para ödemedik. Tolga sağlığına kavuşacaktır. En iyi yerlere yolladık ve netice vermeye başladı. Bir evvelki takımda yanlış tedavi gördü. Ne kadroda bir yer alıyor ne mali açıdan bir risk. Ben inanıyorum ki Tolga, nisan-mayıs ayında takımla çalışmaya başladıktan sonra önümüzdeki sezon bu vefanın karşılığını verecektir." demişti.

(Takvim)


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