Tokyo'ya 80 milyarlık fatura

AKŞAM
Japonya Başbakanı Abe Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile salı günü yaptığı görüşmenin ardından Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın 2021’e ertelendiğini duyurmuştu. Bu ertelemenin ardından ekonomistler uzun süredir olimpiyat oyunlarına hazırlık yapan Japonya’nın da zararını ortaya çıkardı. 2020 Olimpiyatları için İstanbul’la yarışan ve kazanan Japonya’nın koronavirüs pandemisi nedeniyle oyunların 1 ertelenmesi sonucunda zararı yaklaşık 1.5 trilyon yen (12.6 milyar dolar) yani 80.3 milyar TL oldu. Bu organizasyona Tokyo şehri 573 milyar yen, Japonya düzenleme komitesi 603 milyar yen öderken, merkezi hükümet ise 150 milyar yen ile katkı sağladı. Sadece ülke değil aynı zamanda Japon şirketleri de sponsorluk olarak büyük yatırımlar yaptı. Sponsorların harcadığı para ise 3.3 milyar dolar (21.1 milyar TL)... Uzmanlar bu faturanın Japonya ekonomisine ağır zarar vereceği görüşünde… Geçen yıla göre %58.3’lük bir turizm kaybı yaşayan Japonya’da Turizm Bakanlığı olimpiyatlar için 600 bin yabancı seyricinin gelmesini planlıyordu.
BU SÜREÇTE GÜÇLENECEĞİZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesinin doğru olduğunu söyledi: “Ertelenmesini bekliyorduk. Bu süreci atlattıktan sonra sporcularımızın, hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde iddialarını ortaya koyacaklarına inanıyoruz. Durmak yok diyoruz. İnşallah bu bu süreçte güçleneceğiz. Millet olarak ileriye olan yürüyüşümüz devam edecek.”
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