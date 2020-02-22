Tokyo'da alarm zilleri

Bazı organizasyonlar iptal edildi, Tokyo 2020 tehlikede.

AKŞAM

DÜNYANIN en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlar tehlikede. 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Tokyo’da yapılacak olimpiyatlar öncesi ülkede yayılan koronavirüs, kaygıları da büyütüyor. Reuters, virüs nedeniyle Tokyo’da bazı organizasyonların iptal edilmeye ya da ertelenmeye başladığını duyurdu. Halen 25 ülkede 75 bin kişiyi etkileyen virüsün hızla yayıldığı da belirtildi. Tokyo Olimpiyat organizatörleri ise bir toplantı yapıp, şimdilik olimpiyatları erteleme ya da iptal etme gibi planları olmadığını açıkladı.

LONDRA: BİZ HAZIRIZ

LONDRA Belediye Başkanı Shaun Bailey, koronavirüs nedeniyle Tokyo’nun Olimpiyat Oyunları’nı düzenlemekten vazgeçme durumunda kalması halinde, kendilerinin bu organizasyonu yapmaya talip olduğunu bildirdi. Bailey, “Oyunları yapacak altyapı ve deneyime sahibiz” dedi.