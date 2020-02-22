Tokyo'da alarm zilleri

AKŞAM
DÜNYANIN en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlar tehlikede. 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Tokyo’da yapılacak olimpiyatlar öncesi ülkede yayılan koronavirüs, kaygıları da büyütüyor. Reuters, virüs nedeniyle Tokyo’da bazı organizasyonların iptal edilmeye ya da ertelenmeye başladığını duyurdu. Halen 25 ülkede 75 bin kişiyi etkileyen virüsün hızla yayıldığı da belirtildi. Tokyo Olimpiyat organizatörleri ise bir toplantı yapıp, şimdilik olimpiyatları erteleme ya da iptal etme gibi planları olmadığını açıkladı.
LONDRA: BİZ HAZIRIZ
LONDRA Belediye Başkanı Shaun Bailey, koronavirüs nedeniyle Tokyo’nun Olimpiyat Oyunları’nı düzenlemekten vazgeçme durumunda kalması halinde, kendilerinin bu organizasyonu yapmaya talip olduğunu bildirdi. Bailey, “Oyunları yapacak altyapı ve deneyime sahibiz” dedi.
THE4THOFFİCİA sitesinin haberine göre; G.Saray’da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona’yla anlaştı.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.
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TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Bazı organizasyonlar iptal edildi, Tokyo 2020 tehlikede.