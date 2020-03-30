Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından uzun tartışmaların sonucunda 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo 2020'nin yeni tarihini açıkladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ



Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, "olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.