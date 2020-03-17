Tokyo 2020 toplantısı

AKŞAM
SALGIN nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları askıya alınırken, Tokyo 2020’in geleceği de merak ediliyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bugün üye federasyonlarıyla bir araya gelecek. Telekonferans sistemiyle yapılacak toplantı öncesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, NTV’ye konuştu. “Olimpiyat oyunları planladığı 24 Temmuz’da başlayacak” diyen Erdener, “IOC’nin gündeminde başka bir seçenek yok” ifadelerini kullandı. Oyunların ev sahibi Japonya’da şu ana kadar salgın nedeniyle 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısının da 1500’ü bildirildi.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.
İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.