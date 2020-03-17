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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 17 Mart 2020 Salı 08:11

Tokyo 2020 toplantısı

Tokyo 2020 toplantısı

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Salgın nedeniyle, yaz aylarında yapılacak Tokyo 2020'in de geleceği merak ediliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de, üye federasyonlarla bugün toplantı yapacak.

AKŞAM

SALGIN nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları askıya alınırken, Tokyo 2020’in geleceği de merak ediliyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bugün üye federasyonlarıyla bir araya gelecek. Telekonferans sistemiyle yapılacak toplantı öncesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, NTV’ye konuştu. “Olimpiyat oyunları planladığı 24 Temmuz’da başlayacak” diyen Erdener, “IOC’nin gündeminde başka bir seçenek yok” ifadelerini kullandı. Oyunların ev sahibi Japonya’da şu ana kadar salgın nedeniyle 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısının da 1500’ü bildirildi.

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