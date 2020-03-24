2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

Bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi beklenen 2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Ertelenip ertelenmeyeceği uzun süredir tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın son durumu için bugün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe telekonferans görüşmesi yaptı. Abe ve Bach görüşme sonrasında oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Başbakanı Abe parlementoda yaptığı konuşmada mevcut koşulların olimpiyat organizasyonu için uygun olmadığını belirtmişti.

IOC'nin en eski üyesi Dick Pound ise dün yaptığı açıklamada Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini söylemişti.

Son olarak Kanada, olimpiyatlar ertelenmediği takdirde oyunlara sporcu göndermeyeceğini açıklamıştı.

İSİM DEĞİŞMEYECEK

Öte yandan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de (TMOK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oyunların "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenleneceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi."