2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi beklenen 2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Ertelenip ertelenmeyeceği uzun süredir tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın son durumu için bugün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe telekonferans görüşmesi yaptı. Abe ve Bach görüşme sonrasında oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Japonya Başbakanı Abe parlementoda yaptığı konuşmada mevcut koşulların olimpiyat organizasyonu için uygun olmadığını belirtmişti.
IOC'nin en eski üyesi Dick Pound ise dün yaptığı açıklamada Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini söylemişti.
Son olarak Kanada, olimpiyatlar ertelenmediği takdirde oyunlara sporcu göndermeyeceğini açıklamıştı.
İSİM DEĞİŞMEYECEK
Öte yandan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de (TMOK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oyunların "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenleneceğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
"IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi."
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.