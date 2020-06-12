TOFAŞ, Nuni Omot'u kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.

Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı Koronavirüs salgını sonrası transferde strateji değişikliğine giden Galatasaray, genç ve gelecek vaat eden ayaklara yönelmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Carles Perez'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Cimbom'a gelmek istediği detayı verildi.

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Beşiktaş'tan tarihi kampanya Beşiktaş'tan tarihi kampanya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.