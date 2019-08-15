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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42

TOFAŞ, NBA'den transfer yaptı

TOFAŞ, NBA'den transfer yaptı

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Bursa temsilcisi, NBA takımlarından Washington Wizards'tan oyun kurucu Tarik Phillip ile sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Tarik Phillip'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

Mavi yeşilliler, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'tan 26 yaşındaki oyun kurucu Tarik Phillip ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini West Virginia Üniversitesi'nde geçiren, daha sonra Macaristan ve İspanya deneyimi yaşayan Phillip, 1 yıl sonra ABD'ye dönerek Memphis Hustle formasıyla NBA G-League 2018-2019 sezonunda 47 maçta 14,1 sayı, 5 ribaunt, 3,8 asist ve 1,6 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Tarik Phillip, Nisan 2019'da NBA takımlarından Washington Wizards'la kontrat yapmayı başardı. 1,90 metre boyundaki oyun kurucu, 2019 NBA Yaz Ligi'nde de Washington Wizards formasını giydi.

Phillip, 2019-2020 sezonunda TOFAŞ'ta 22 numaralı formasıyla mücadele edecek.

(AA)

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