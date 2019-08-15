TOFAŞ, NBA'den transfer yaptı

G.Saray'dan teklif aldı mı? Shaqiri açıkladı

Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.