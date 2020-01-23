TOFAŞ deplasmanda Joventut Badalona'ya 88-84 mağlup oldu

Basketbolda ULEB EuroCup son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İspanya ekibi Joventut Badalona'ya 88-84 yenildi.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 üstünlükle geçen TOFAŞ, devreyi ise 48-39 önde tamamladı.
İkinci devrede savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını eriten ev sahibi Joventut Badalona, üçüncü periyotuna 68-67 geride girdiği karşılaşmayı 88-84 kazandı.
Ev sahibi ekipte 37 sayı kaydeden Sloven Klemen Prepelic, maçın en skorer oyuncusu oldu.
İlk kez yükseldiği son 16 turunda TOFAŞ, grubunda ilk yenilgisini, Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini aldı.
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