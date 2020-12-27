TOFAŞ deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i yendi

Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Lille ve Lyon, gözünü Türkiye'ye dikti

Fransız ekipleri Lille ve Lyon, gözünü Türkiye'ye dikti. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Cenk Özkaçar gibi genç isimleri kadrosuna katan ekipler; Rıdvan Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Serkan Asan, Ersin Destanoğlu ve Mete Kaan Demir'i takibe aldı.