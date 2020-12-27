TOFAŞ deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i yendi

Maçın ilk periyoduna etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.
İkinci periyoda istekli başlayan TOFAŞ, iyi savunmasıyla rakibini durdurdu. Pota altında etkili olan konuk ekip, soyunmada odasına 44-35 üstün girmeyi başardı.
Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarının başında üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da dışarıdan sayı üretmeye devam eden TOFAŞ, 3. periyot sonunda 65-56 üstünlük yakaladı.
Savunmasıyla rakibine üstünlük şansı vermeyen TOFAŞ, karşılaşmayı ise 85-72 kazandı.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Fransız ekipleri Lille ve Lyon, gözünü Türkiye'ye dikti. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Cenk Özkaçar gibi genç isimleri kadrosuna katan ekipler; Rıdvan Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Serkan Asan, Ersin Destanoğlu ve Mete Kaan Demir'i takibe aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.