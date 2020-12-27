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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 23:54
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TOFAŞ deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i yendi

TOFAŞ deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i yendi

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 yendi.

Maçın ilk periyoduna etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda istekli başlayan TOFAŞ, iyi savunmasıyla rakibini durdurdu. Pota altında etkili olan konuk ekip, soyunmada odasına 44-35 üstün girmeyi başardı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarının başında üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da dışarıdan sayı üretmeye devam eden TOFAŞ, 3. periyot sonunda 65-56 üstünlük yakaladı.

Savunmasıyla rakibine üstünlük şansı vermeyen TOFAŞ, karşılaşmayı ise 85-72 kazandı. 

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