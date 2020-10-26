TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene'nin görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana Bursa temsilcisinde başantrenör olarak çalışmaya devam eden Orhun Ene'nin görevi bıraktığı bildirildi.

Deneyimli koçun, görevi boyunca birçok başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, "TOFAŞ ailesine 2015-2016 sezonu öncesi katılan, duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene'ye, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.