TOFAŞ, Alihan Demir'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi yeşilliler, dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı. Alihan Demir, basketbola Ankara’da başladı ve altyapı eğitiminin bir bölümünü TOFAŞ’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları’nın spor kulübünde aldı.
2017-2018 sezonunda Drexel’de 27 maçta görev yapan ve 10.8 sayı-5.4 ribaund-1.9 asist ortalamalarıyla oynayan Alihan, 2018-2019 sezonunda ise 32 maçta 14.8 sayı-6.4 ribaund-2.9 ortalamalarına imza attı. NCAA’de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota’da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.