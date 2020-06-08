  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
  • |
  • Son Güncelleme:

TOFAŞ, Alihan Demir'i transfer etti

TOFAŞ, Alihan Demir'i transfer etti

Paylaş

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini NCAA kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi yeşilliler, dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı. Alihan Demir, basketbola Ankara’da başladı ve altyapı eğitiminin bir bölümünü TOFAŞ’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları’nın spor kulübünde aldı.

2017-2018 sezonunda Drexel’de 27 maçta görev yapan ve 10.8 sayı-5.4 ribaund-1.9 asist ortalamalarıyla oynayan Alihan, 2018-2019 sezonunda ise 32 maçta 14.8 sayı-6.4 ribaund-2.9 ortalamalarına imza attı. NCAA’de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota’da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

title

Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

title

Altay'da kiralık gönderilen futbolcular umduğunu bulamadı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!

Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı
Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı

Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı
Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.

Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor!
Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor!

Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor!

Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!
Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu
G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu

G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu

Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.

Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'
Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'

Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'

Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.