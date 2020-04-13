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aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:23
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:23

TJK'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin TL'lik destek

TJK'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin TL'lik destek

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiğini duyurdu.

TJK'dan yapılan açıklamada, dün yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen toplam 1 milyon 50 bin 828 lira gelirin tümünün 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu rakamın içinden kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz." denildi.

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