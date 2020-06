TJK açıkladı : At yarışları ne zaman başlayacak? İlk at yarışı hangi gün yapılacak?

TJK at yarışları için yeniden başlama tarihi verdi! Koronavirüs salgını nedeniyle yarışlar geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgın sonrası normalleşme sürecinin uygulanmaya başladığı şu günlerde yeniden başlayacak olan at yarışları için de gün sayılmaya başlandı. İlk at yarışı hangi gün yapılacak? sorusunun yanıtı ve TJK'nın açıklamaları haberimizde

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle TJK yarışları durdurulmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Salgın sonrası normalleşme sürecinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte at yarışları için de geri sayım başladı. TJK konuya ilişkin tarih verdi. Buna göre TJK at yarışları 10 Haziran Çarşamba günü yeniden başlayacak. Açıklanan koşu takvimine göre;

TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen ve adeta Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için ise 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

TJK erteleme kararı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti;

"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."