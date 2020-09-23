Time dergisinin 'en etkili 100 kişi' listesinde 8 sporcu

Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2020 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 8 sporcu kendisine yer buldu.
Kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe ve ABD'li basketbolcu Maya Moore, erkek sporculardan ise Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, ABD'li Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve ABD'li eski basketbolcu Dwyane Wade, listeye girdi.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.